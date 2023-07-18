С табличкой из бухгалтерии: конструктор рассказал о работе «неуязвимого» нового поколения «Ланцетов»

Новое поколение беспилотников «Ланцет» будет неуязвимо для средств противодействия противника, заявил главный конструктор входящей в концерн «Калашников» Zala Aero Group Александр Захаров.

Подавить барражирующий боеприпас с помощью средств радиоэлектронной борьбы нельзя, поскольку его вычислительный контур находится на борту, отметил специалист. Даже захват аппарата не принесет никакой пользы, подчеркивает Захаров: у «Ланцета» очень много степеней предохранения и допуска.

Новое поколение барражирующих боеприпасов будет действовать по команде оператора, который задает район действия. Но цель, подчеркнул специалист, «Ланцет» выбирает сам, с помощью «таблички из бухгалтерии», которая определяет «стоимость» того или иного объекта. К примеру, если дрон-камкадзе будет видеть одновременно и танк, и РЛС, то ударит он по более «дорогому» РЛС, поясняет конструктор.

В настоящее время «Ланцеты» производятся в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса, рассказал Захаров. Zala Aero обсуждает возможность организации производства беспилотника в других странах