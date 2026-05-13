Опубликовано 13 мая 2026, 13:15
Сахалинский госуниверситет запустит программу изучения Мирового океана

Совместно с учёными из Китая
И.о. ректора СахГУ Алексей Огнев сообщил о проработке совместных научных программ с Китаем, в частности по изучению Мирового океана. Также планируется запуск совместных образовательных программ. Университет уже имеет программы стажировок для студентов в Китае и Корее, а с Японией опыт сотрудничества был, и его планируют восстановить.
© Zac Wolf, CC BY-SA 2.5 / Wikimedia Commons

Заявлено, что сотрудничество с Китаем станет одним из шагов по интеграции российского образования в азиатский регион. Студенты уже сейчас могут проходить стажировки в вузах Китая и Республики Корея, а в будущем планируется расширять научные и образовательные обмены. Университет нацелен на развитие международных связей в науке об океане и других областях.

«Мы начинаем с Китая. Мы действительно сейчас прорабатываем научные программы в области, например, изучения Мирового океана. И также в проработке сейчас совместная образовательная программа», — рассказал Огнев.