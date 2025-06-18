Самарская область подключится к системе идентификации беспилотников

Документ предусматривает сотрудничество в области гражданской беспилотной авиации с акцентом на использование отечественных технологий. Регион будет участвовать в тестировании и поэтапном внедрении новой системы, предназначенной для упрощения контроля полетов беспилотных летательных аппаратов.

Проект направлен на ускорение развития беспилотной авиации в гражданской сфере, а также на создание механизмов, позволяющих снимать региональные ограничения на использование дронов.

Ранее в Самарской области уже проводились испытания платформы онлайн-мониторинга беспилотных полетов, включая передачу данных государственным органам, планирование маршрутов и подключение оборудования разных производителей. Эти работы стали технической основой для будущей системы.