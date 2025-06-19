В России
Опубликовано 19 июня 2025, 21:36
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Самарские ученые усовершенствовали фотонный компьютер

Энергоэффективность системы выросла на 50%
Специалисты Самарского университета имени Королева представили усовершенствованную версию фотонной вычислительной системы. Как сообщает пресс-служба вуза, модернизация позволила повысить энергоэффективность устройства на 50% и увеличить точность распознавания до 98%.
Самарские ученые усовершенствовали фотонный компьютер

© Ferra.ru

Ключевым изменением стал переход с амплитудного на фазовый метод ввода оптического сигнала. По словам профессора Романа Скиданова, это решение не только упростило конструкцию, но и уменьшило количество ошибок при обработке данных. Теперь информация кодируется не интенсивностью света, а фазой электромагнитной волны.

Разработка обрабатывает видеопотоки в сотни раз быстрее традиционных цифровых нейросетей. Особенно эффективна система при работе с данными гиперспектрометров, способных обнаруживать объекты, невидимые обычным камерам.

Недавно обновленный образец представили в технопарке «Саров» во время визита председателя правительства Михаила Мишустина. Ученые готовятся к выпуску предсерийной версии устройства, которое может найти применение в системах безопасности, экологическом мониторинге и других высокотехнологичных областях.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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