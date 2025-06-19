Самарские ученые усовершенствовали фотонный компьютер

Ключевым изменением стал переход с амплитудного на фазовый метод ввода оптического сигнала. По словам профессора Романа Скиданова, это решение не только упростило конструкцию, но и уменьшило количество ошибок при обработке данных. Теперь информация кодируется не интенсивностью света, а фазой электромагнитной волны.

Разработка обрабатывает видеопотоки в сотни раз быстрее традиционных цифровых нейросетей. Особенно эффективна система при работе с данными гиперспектрометров, способных обнаруживать объекты, невидимые обычным камерам.

Недавно обновленный образец представили в технопарке «Саров» во время визита председателя правительства Михаила Мишустина. Ученые готовятся к выпуску предсерийной версии устройства, которое может найти применение в системах безопасности, экологическом мониторинге и других высокотехнологичных областях.