Самокаты в России заставят официально сертифицировать

Министерство промышленности и торговли России прорабатывает вопрос включения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в список обязательной к сертификации продукции, следует из письма министерства внутренних дел депутату Госдумы Александру Якубовскому.

Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности, подчеркивают в Минпромторге. Ранее стало известно, что количество ДТП с электросамокатами в первой половине 2023 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повысить безопасность электросамокатов могут обязательные сертификационные испытания, уверены чиновники. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт, отметили в Минпромторге.

К продукции, которая обязательно сертифицируется, относятся товары, которые могут угрожать здоровью людей, повышают риск для имущества или природы. Сертификаты должны иметь медтехника и лекарства, детские товары, косметика. По мнению Якубовского, обязательная сертификация позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов.