Самолету подготовки российских летчиков начали искать отечественный двигатель

Компания «Яковлев» начала искать партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для учебно-тренировочного самолета ВКС России Як-152, заявил ее гендиректор Андрей Богинский.

Самолет включает в себя тренажёр, учебный компьютерный класс и средства объективного контроля. Приборная панель Як-152 полностью унифицирована с таковой у Як-130 — реактивного учебно-боевого «собрата». Использование двух учебных самолетов — поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков — считается оптимальным сочетанием в системе подготовки российских военных летчиков.

Подразделение гражданской авиации — бывший «Иркут» — входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации сейчас находится в «диалоге» с российскими компаниями, которые готовы были бы взяться за эту работу, рассказал Богинский. По его словам, «Яковлев» предоставляет все необходимые исходные данные. В то же время каких-то сроков менеджер назвать не может.