Санкт-Петербург может стать промышленной базой для арктических нефтегазовых проектов

По словам эксперта, до 80% общего объёма работ при разработке арктических месторождений приходится на поставщиков — строительные, транспортные, научно-исследовательские, машиностроительные и финансовые организации. Петербургский кластер уже объединяет 41 организацию. Это даст импульс развитию промышленных предприятий всего Северо-Запада.

Фадеев также назвал Мурманскую область стратегическим регионом для освоения Арктики из-за выгодного расположения и незамерзающего порта, способного принимать суда почти без ограничений. В Арктической зоне РФ насчитывается более 1000 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций свыше 35 трлн рублей.

«Начало освоения шельфа арктических морей и наращивание объёмов транспортировки нефти неизбежно приведут к тому, что Санкт-Петербург станет промышленной базой будущих проектов», — отметил Фадеев.