Саратовские учёные синтезировали новые антибактериальные соединения

Для борьбы с резистентностью бактерий к антибиотикам предлагается создавать новые препараты на основе существующих, что позволит разработать антибиотики следующего поколения. По словам заведующей кафедрой органической и биоорганической химии СГУ Алевтины Егоровой, есть ограничения на модификацию уже известных молекул.

Учёные предложили альтернативный подход: вместо изменения существующих препаратов — разработать новые гибридные структуры, объединяя фрагменты различных биологически активных молекул.

Лабораторные исследования показали, что эти новые соединения эффективны против кишечной палочки, золотистого стафилококка и синегнойной палочки.

«Ключевое преимущество в том, что в отличие от многих известных препаратов, наши "гибриды" могут атаковать бактерии одновременно по нескольким направлениям. Это значительно затрудняет патогенной бактерии выработку устойчивости», — отметила Егорова.