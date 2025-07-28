Сбер добавил в MAX свою защиту от телефонных мошенников

На первом этапе антифрод-команды двух компаний запустили пилотные проекты. Их итоги помогут определить, как будет строиться дальнейшее взаимодействие, включая возможную интеграцию сервисов и совместную работу операционных подразделений.

Сбер планирует предоставить мессенджеру свои наработки и технологии для обнаружения подозрительных звонков и транзакций. По утверждению компании, её система противодействия мошенничеству способна не только выявлять мошенников, но и распознавать случаи, когда человек действует под давлением. Это позволяет заблокировать операцию ещё до перевода средств.

В рамках сотрудничества также предполагается тестировать новые методы раннего обнаружения мошеннических схем. Это даст возможность своевременно выявлять угрозы и повысит общую эффективность защиты.