В России
Опубликовано 28 июля 2025, 19:02
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Сбер добавил в MAX свою защиту от телефонных мошенников

Компании начали совместное тестирование антифрода
Сбер и компания VK начали сотрудничество по внедрению технологий защиты от мошенничества в российский мессенджер MAX. Цель проекта — повысить уровень безопасности пользователей и предотвратить финансовые потери из-за действий злоумышленников.
Сбер добавил в MAX свою защиту от телефонных мошенников

© Ferra.ru

На первом этапе антифрод-команды двух компаний запустили пилотные проекты. Их итоги помогут определить, как будет строиться дальнейшее взаимодействие, включая возможную интеграцию сервисов и совместную работу операционных подразделений.

Сбер планирует предоставить мессенджеру свои наработки и технологии для обнаружения подозрительных звонков и транзакций. По утверждению компании, её система противодействия мошенничеству способна не только выявлять мошенников, но и распознавать случаи, когда человек действует под давлением. Это позволяет заблокировать операцию ещё до перевода средств.

В рамках сотрудничества также предполагается тестировать новые методы раннего обнаружения мошеннических схем. Это даст возможность своевременно выявлять угрозы и повысит общую эффективность защиты.

Источник:Сбер
Автор:Булат Кармак
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