Сбер и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве

Планы компаний включают создание новых цифровых финансовых продуктов и ИТ-решений. В этой работе может применяться искусственный интеллект. Партнёры также намерены инвестировать в наукоёмкие производства и перспективные проекты. Обмен опытом должен ускорить внедрение современных технологий и повысить уровень защиты информации.

По словам Германа Барга, председателя Московского банка Сбербанка, передовые технологии должны быть простыми, удобными и безопасными для людей. Он выразил уверенность, что сотрудничество сделает цифровую среду более надёжной.

Технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов отметил, что партнёрство объединит опыт компании в кибербезопасности с масштабом и компетенциями Сбера. Это позволит создавать сложные и персонализированные продукты для защиты пользователей и предоставления им полезных цифровых решений.