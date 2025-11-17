Сбер и НМИЦ Алмазова запустили ИИ-модель для прогнозирования рисков здоровья

Алгоритм обучался на 300 тысячах обезличенных электронных медицинских карт из центра Алмазова. Точность прогнозирования составляет 89%. Модель выявляет риски сердечно-сосудистых осложнений, аритмии, пневмонии и сепсиса на этапе стационарного лечения.

Внедрение системы в работу центра позволит предоставлять пациентам ежедневную персонализированную оценку рисков. Данные будут храниться в личном профиле для постоянного мониторинга состояния. Разработка также автоматизирует заполнение медицинской документации, высвобождая время врачей для работы с пациентами.