В России
Опубликовано 31 июля 2026, 20:45
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Сбер открыл библиотеку SIRIN для проверки фактов в ответах ИИ

Инструмент выявляет галлюцинации и неподтверждённые данные
Пресс-служба Сбера сообщила, что компания открыла доступ к библиотеке SIRIN SIRIN (Semantic Inconsistency Recognition and Inspection Nexus, «Обнаружение и анализ семантических несоответствий»), которая позволяет выявлять вымышленные и неподтверждённые факты в ответах языковых моделей и ИИ-агентов. Решение объединяет различные методы проверки, разработчики могут сравнивать их, комбинировать и выбирать подходящий для конкретной задачи. Библиотека доступна всем желающим для использования в своих проектах.
Сбер открыл библиотеку SIRIN для проверки фактов в ответах ИИ

© Ferra.ru

Инструмент анализирует как ответ модели целиком, так и отдельные фрагменты текста, указывая участки с ошибками или неподтверждёнными сведениями. Также SIRIN позволяет заранее оценить, достаточно ли у ИИ-агента информации для подготовки ответа, — это даёт возможность не только выявлять ошибки, но и предотвращать их, запрашивая дополнительные данные или отказываясь от формирования неподтверждённого ответа.

В основе библиотеки — исследования Сбера в области детекции галлюцинаций. Учёные из команды исполнительного директора по исследованию данных Центра практического ИИ Максима Макаренко разработали метамодели, позволяющие повысить точность обнаружения ошибок почти на 30%, используя для обучения всего 250 примеров.

«Для повышения надёжности работы моделей мы представили библиотеку SIRIN, которая анализирует обоснованность их ответов. Этот подход уже показал свою эффективность внутри компании в сервисах для работы с клиентами. Мы приняли решение открыть SIRIN для всех компаний, чтобы способствовать развитию рынка. Библиотека доступна всем желающим для использования в своих проектах», — привела пресс-служба слова старшего управляющего директора, директора по AI-трансформации Сбербанка Сергея Рябова.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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