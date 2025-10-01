Сбер открыл доступ к двум своим ИИ-моделям

Kandinsky Video Lite предназначена для создания коротких видеороликов длиной до 10 секунд по текстовому описанию. Это компактная модель, которая, по данным внутренних испытаний, демонстрирует конкурентное качество, несмотря на значительно меньший размер по сравнению с некоторыми аналогами. Особенностью модели стала ее обученность на специфическом культурном материале, что позволяет ей лучше понимать запросы, связанные с российской тематикой.

Модель Giga-Embeddings преобразует текст в векторные представления и является лидером для русского языка в авторитетном benchmark ruMTEB. Она обеспечивает высокую эффективность при построении RAG-систем, что критически важно для создания надежных чат-ботов, систем поиска по документам и аналитики данных.