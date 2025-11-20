Сбер показал первого человекоподобного робота с физическим ИИ

Грин оснащён десятью сенсорами для обработки визуальной информации, инерциальными датчиками и датчиками силы, что обеспечивает равновесие и точность движений. Он умеет говорить и понимать голосовые команды, а также самостоятельно находить и исправлять ошибки при выполнении задач, например, сортировке и комплектовке объектов.

Разработка демонстрирует новый этап отечественной робототехники и физического искусственного интеллекта, который выходит за пределы экранов и колонок. В ближайшее время Сбер планирует пилотные проекты по интеграции робота в бизнес-процессы для расширения практического применения.