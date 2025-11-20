Сбер показал первого человекоподобного робота с физическим ИИ

Опубликовано 20 ноября 2025, 09:351 мин.
Сбер показал первого человекоподобного робота с физическим ИИОн способен работать с предметами и понимать голос
На международной конференции AI Journey Сбер представил своего первого антропоморфного робота Грина на базе нейросети ГигаЧат. Робот способен ориентироваться в незнакомом пространстве, автономно перемещаться и работать с предметами в реальном мире.
© Сбер
Грин оснащён десятью сенсорами для обработки визуальной информации, инерциальными датчиками и датчиками силы, что обеспечивает равновесие и точность движений. Он умеет говорить и понимать голосовые команды, а также самостоятельно находить и исправлять ошибки при выполнении задач, например, сортировке и комплектовке объектов.
Разработка демонстрирует новый этап отечественной робототехники и физического искусственного интеллекта, который выходит за пределы экранов и колонок. В ближайшее время Сбер планирует пилотные проекты по интеграции робота в бизнес-процессы для расширения практического применения.