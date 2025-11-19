Сбер представил банкомат с двумя экранами, ИИ-помощником и оценкой здоровья

Основной экран специальной формы обеспечивает комфортный обзор информации, а второй дисплей, утопленный в нишу и покрытый специальной пленкой, скрывает конфиденциальные данные от посторонних. Для обеспечения приватности перед банкоматом создана световая зона: зеленая подсветка обозначает зону обслуживания, оранжевая — границу для ожидания.

Устройство оснащено голосовым помощником ГигаЧат на базе технологии SaluteSpeech, понимающим естественную речь и сложные запросы. С помощью встроенного проектора банкомат транслирует изображение на стену, повышая свою заметность.

Медицинский сервис позволяет за 30 секунд бесплатно оценить 10 показателей здоровья для пользователей старше 18 лет: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы, жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма. Результаты передаются в приложение СберЗдоровье для консультации с врачом.

Банкомат работает на собственном программном обеспечении Сбера. Первые устройства начнут устанавливать по стране с декабря.