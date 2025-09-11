Сбер представил SberBoom Micro с GigaChat и поддержкой умного дома

Сбер представил SberBoom Micro с GigaChat и поддержкой умного домаНовое устройство выйдет в продажу 30 сентября
© Сбер
SberBoom Micro подключается к аудиосистеме через Bluetooth по голосовой команде или через приложение «Салют». Помимо колонок, устройство можно использовать вместе с телевизорами и ТВ-приставками Сбера. Управление каналами, фильмами и контентом осуществляется голосом, а пульт становится не нужен. Дополнительно гаджет совместим с системами умного дома, позволяя запускать различные сценарии одним запросом.
Главной особенностью устройства является интеграция с GigaChat. Пользователь может задавать вопросы, получать справочную информацию и исследования, а также просматривать результаты в веб-версии сервиса. Устройство реагирует на голосовые команды и лучше всего работает в небольших помещениях без лишнего шума.
Дизайн SberBoom Micro выполнен в виде овального камня размером с ладонь. На задней панели предусмотрена липучка для крепления на стене или другой поверхности.
Продажи начнутся 30 сентября 2025 года. Устройство будет доступно в фирменном интернет-магазине Сбера и на маркетплейсах по рекомендованной цене 2990 рублей.