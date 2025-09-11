В России
Опубликовано 11 сентября 2025, 11:00
1 мин.

Сбер представил SberBoom Micro с GigaChat и поддержкой умного дома

Новое устройство выйдет в продажу 30 сентября
Сбер представил компактное устройство нового поколения SberBoom Micro. Оно работает на базе нейросети GigaChat и способно превратить обычную Bluetooth-колонку в умное устройство. Разработкой занималась компания SberDevices.
Сбер представил SberBoom Micro с GigaChat и поддержкой умного дома

© Сбер

SberBoom Micro подключается к аудиосистеме через Bluetooth по голосовой команде или через приложение «Салют». Помимо колонок, устройство можно использовать вместе с телевизорами и ТВ-приставками Сбера. Управление каналами, фильмами и контентом осуществляется голосом, а пульт становится не нужен. Дополнительно гаджет совместим с системами умного дома, позволяя запускать различные сценарии одним запросом.

Главной особенностью устройства является интеграция с GigaChat. Пользователь может задавать вопросы, получать справочную информацию и исследования, а также просматривать результаты в веб-версии сервиса. Устройство реагирует на голосовые команды и лучше всего работает в небольших помещениях без лишнего шума.

Дизайн SberBoom Micro выполнен в виде овального камня размером с ладонь. На задней панели предусмотрена липучка для крепления на стене или другой поверхности.

Сбер представил SberBoom Micro с GigaChat и поддержкой умного дома

© Сбер

Продажи начнутся 30 сентября 2025 года. Устройство будет доступно в фирменном интернет-магазине Сбера и на маркетплейсах по рекомендованной цене 2990 рублей.