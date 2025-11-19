Сбер представил телевизоры с голосовым управлением без пульта

Телевизоры способны выполнять простые запросы без активационной фразы. Можно регулировать громкость или ставить видео на паузу одним словом. В спящем режиме устройство функционирует как колонка, позволяя включать музыку и управлять умным домом. При необходимости голосовое управление отключается через режим приватности.

Интеграция ГигаЧат обеспечивает быстрый подбор фильмов и сериалов, поиск по описанию и уточнение информации во время просмотра. Ассистент учитывает предпочтения пользователя и предлагает подходящий контент.

Модели оснащены QLED-панелью, технологией МЕМС и системой AI Picture Quality для повышения контрастности и детализации изображения. Линейка включает версии с диагоналями от 43 до 65 дюймов.

Цены начинаются от 27 990 рублей.