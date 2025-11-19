В России
Сбер представил телевизоры с голосовым управлением без пульта

Модели доступны в диагоналях от 43 до 65 дюймов
Сбер в рамках конференции AI Journey представил телевизоры Sber серии 7000, которые получили голосовое управление без использования пульта и встроенную поддержку ИИ-помощника ГигаЧат. Новая линейка работает на системе Салют ТВ, а взаимодействие с устройством происходит через четыре встроенных микрофона с технологией Farfield. Они распознают команды на расстоянии до пяти метров, включая тихую речь.
Телевизоры способны выполнять простые запросы без активационной фразы. Можно регулировать громкость или ставить видео на паузу одним словом. В спящем режиме устройство функционирует как колонка, позволяя включать музыку и управлять умным домом. При необходимости голосовое управление отключается через режим приватности.

Интеграция ГигаЧат обеспечивает быстрый подбор фильмов и сериалов, поиск по описанию и уточнение информации во время просмотра. Ассистент учитывает предпочтения пользователя и предлагает подходящий контент.

Модели оснащены QLED-панелью, технологией МЕМС и системой AI Picture Quality для повышения контрастности и детализации изображения. Линейка включает версии с диагоналями от 43 до 65 дюймов.

Цены начинаются от 27 990 рублей.

