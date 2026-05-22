Опубликовано 22 мая 2026, 18:15


Сбер принял в штат ИИ-сотрудника по имени Маркус

Сбер представил «Маркуса» — первую в России систему искусственного интеллекта, которая стала полноценным сотрудником департамента маркетинга и коммуникаций со своими функциями и KPI. Главная идея проекта — гибридная модель работы, где искусственный и человеческий интеллект дополняют друг друга для максимальной эффективности.
Старший вице-президент и директор департамента маркетинга Сбера Владислав Крейнин объяснил суть перехода к новой модели: раньше человек самостоятельно анализировал данные, принимал решения и исполнял рутину — часто ценой выгорания и потери скорости. Теперь ИИ берет на себя сбор и анализ данных в режиме 24/7, предлагает решения на основе данных и автономно выполняет рутинные задачи, высвобождая людей для стратегии, креатива и смыслов.

Поскольку ИИ работает в десятки раз быстрее и качественнее человека, его использование помогает справляться с ежегодно растущим потоком задач силами той же команды и при этом принимать более точные решения.

Что умеет Маркус Функции цифрового коллеги связаны с мониторингом инфополя, подготовкой коммуникационных материалов для СМИ и соцсетей, аналитикой. Система анализирует информацию в текстовом, аудио- и видеоформате, предлагает решения, ставит подразделениям департамента задачи, KPI и дедлайны, контролирует их выполнение и готовит отчеты.

Маркус был запущен в феврале 2026 года и стал частью корпоративной платформы «Марк» для систематизации процессов управления маркетингом, коммуникациями, аналитики и исследований. Сегодня система помогает сотням специалистов оперативно решать повседневные задачи, особенно связанные с аналитикой больших массивов данных.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
