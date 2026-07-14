В России
Опубликовано 14 июля 2026, 15:55
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Сбер разработал ИИ-метод для предотвращения аварий в промышленности

Решение за доли секунды выявляет опасные режимы
Специалисты Сбера создали метод на основе искусственного интеллекта для автоматической защиты производственных и цифровых систем от аварий. Разработка предназначена для энергетики, промышленности, телекоммуникаций, транспорта и других отраслей с критически важной инфраструктурой. Алгоритм в реальном времени отслеживает отклонения и мгновенно запускает защитные механизмы.
Сбер разработал ИИ-метод для предотвращения аварий в промышленности

© Ferra.ru

Опасные изменения в работе систем могут происходить быстрее, чем успевают среагировать традиционные алгоритмы, что ведёт к авариям и простоям. Новый метод использует математические модели для оценки состояния оборудования в реальном времени. При обнаружении критического отклонения он автоматически передаёт команду на предотвращение сбоя. Технология уже опробована и готова к внедрению на объектах, где требуется высокий уровень надёжности.

По словам директора Центра практического ИИ Сбербанка Николая Тидена, для бизнеса решение даёт минимизацию простоев, устойчивость инфраструктуры и мгновенную реакцию на угрозы. Исследование опубликовано в журнале IEEE Transactions on Industry Applications. Это подтверждает научную обоснованность метода и его потенциал для широкого применения в промышленной автоматизации, управлении микросетями и мониторинге телеком-инфраструктуры.

«Для бизнеса практическая польза решения очевидна. Во-первых, это минимизация времени простоя оборудования и сервисов. Во-вторых, устойчивость инфраструктуры: компании получают надёжный инструмент для непрерывных технологических и цифровых процессов. И, наконец, быстрая реакция: решения принимаются автоматически за доли секунды», — рассказал Тиден.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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