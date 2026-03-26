Сбер совместно с AIRI и «Сколтехом» создали «детектор качества» информации для ИИ

Современные языковые модели при работе с длинными текстами часто получают весь контекст целиком. С ростом объёма данных они могут терять важные фрагменты из середины, а сжатие информации для экономии памяти порой приводит к необратимым искажениям. Новый детектор качества проверяет сжатые токены до того, как они попадают в модель, и блокирует те, где смысл нарушен.

Технология уже внедрена в обновлённую версию GigaChat Ultra.

«Наше решение выполняет функцию защитного механизма: мы научились автоматически детектировать порог, за которым краткость перестает быть оптимизацией и ведёт к ошибкам, вызывая потерю устойчивости модели. Для бизнеса это означает принципиально новый уровень надёжности искусственного интеллекта — сокращение издержек и повышение точности принятия решений», — отметил Николай Тиден.