Сбер совместно с вузами запустили бесплатные онлайн-курсы по работе с ИИ

Курс для студентов «ГигаЧат в учёбе и карьере» показывает, как применять нейросеть для учебных и исследовательских проектов, а также в профессиональной деятельности, с акцентом на этичное использование ИИ.

Программа для преподавателей вузов обучает использованию ГигаЧат для персонализации учебного процесса и передачи знаний студентам.

Курс для школьных учителей объясняет, как интегрировать нейросеть в повседневную работу для решения творческих и исследовательских задач.

Обучение включает теорию, практику и примеры применения ГигаЧат в образовании, науке и карьере. Курсы доступны на платформах Нетология, СберУниверситет, BootcampLabs и внутренних LMS вузов-партнеров. По окончании выдается сертификат о прохождении.

Среди партнеров проекта — МГУ, Московский Политех, РЭУ им. Плеханова, МИСиС, РТУ МИРЭА, СПбГУТ Бонч-Бруевича и СШ 338. Курсы были представлены на конференции «Больше чем обучение».