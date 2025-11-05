Сбер создал для бизнеса бесплатный ИИ-конструктор магазинов

Как отметил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сервис решает проблему высоких комиссий маркетплейсов. Раньше создание собственного сайта обходилось бизнесу в среднем от 80 тысяч рублей, теперь эти затраты не требуются.

Процесс создания магазина происходит в диалоге с ИИ-ассистентом. Система задает вопросы о названии магазина и контактных данных, после чего автоматически генерирует готовый сайт. Главная техническая особенность — автоматический перенос всех товарных карточек из личных кабинетов продавца на маркетплейсах.

Сервис уже работает в веб-версии СберБизнес для клиентов, которые подключили API-ключи в отраслевом решении Сбера для селлеров и не имеют действующего интернет-магазина. Все магазины создаются на платформе InSales, принадлежащей Сбербанку.