Сбер создал ИИ-агентов для помощи застройщикам

Один из пилотных проектов — система автоматической оценки строительной готовности объектов по фотографиям. Полученные данные передаются в личный кабинет эксперта для анализа сроков строительства и выявления возможных отставаний от графика. Эта технология позволяет сократить трудозатраты на подготовку отчётов на 15−20%.

В следующем году планируется внедрить ИИ-помощника для контроля целевого использования кредитных средств. Система будет автоматически проверять документы, сверять реквизиты и суммы, что ускорит процедуру одобрения платежей за материалы и строительные работы.

Ещё один сервис помогает менеджерам банка рассчитывать параметры будущих проектов. Анализируя данные о земельном участке, система за несколько минут оценивает себестоимость, сроки строительства и возможные цены реализации. После испытаний эту технологию могут сделать доступной для клиентов.