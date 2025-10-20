Сбер тоже выпустил свой Max: ТВ-приставку SberBox Max с ИИ-реставрацией качества видео в старых фильмах

Главное нововведение SberBox Max — система ИИ-реставрации видео. Она способна улучшать старые фильмы, архивные записи и ролики из соцсетей с низким разрешением. Искусственный интеллект обрабатывает изображение в реальном времени, устраняя шумы, добавляя резкость и детализацию.

За производительность отвечает чип Amlogic S905X5M, который обеспечивает быстрое реагирование интерфейса и поддержку формата 4K с технологией HDR10. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ.

Медиацентр работает на платформе «Салют ТВ». Система использует голосового помощника ГигаЧат, который помогает подбирать фильмы по настроению и предпочтениям зрителя. Пользователь может искать контент сразу во всех приложениях, а если забыто название фильма, нейросеть предложит варианты по описанию.