В России
Опубликовано 06 августа 2025, 18:44
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Сбер вложит 1 млрд рублей в подготовку ИТ-специалистов до 2030 года

Поддержку получат шесть ведущих технических вузов России
Сбер направит 1 миллиард рублей на развитие образовательных программ в области информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Средства распределят между шестью ведущими вузами страны: МИФИ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО, Университетом Иннополис и УрФУ. Поддержка стала возможной благодаря участию Сбера в конкурсе грантов Минцифры и Аналитического центра при Правительстве РФ.
Сбер вложит 1 млрд рублей в подготовку ИТ-специалистов до 2030 года

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Финансирование позволит запустить 14 программ обучения, которые начнут работать уже в сентябре 2025 года. Планируется, что к учебному году 2025/2026 по этим направлениям смогут поступить около 2200 студентов.

При отборе проектов Сбер опирался на уже работающие и эффективные модели подготовки. В треке по искусственному интеллекту учитывался опыт программы AI360, реализуемой совместно с Яндексом. Основа для ИТ-направления — программа Высшей школы программной инженерии МФТИ, разработанная при участии Яндекса и МТС.

Сбер выступает не только в роли инвестора, но и как индустриальный партнёр — участвует в разработке содержания программ, в обучении преподавателей и формировании компетентностных моделей. В июле в очной программе приняли участие 230 преподавателей из 26 вузов. Они познакомились с потребностями ИТ-компаний и практиками подготовки студентов, включая использование платформы «Буткемп» и среды GitVerse.