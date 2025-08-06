Сбер вложит 1 млрд рублей в подготовку ИТ-специалистов до 2030 года

Финансирование позволит запустить 14 программ обучения, которые начнут работать уже в сентябре 2025 года. Планируется, что к учебному году 2025/2026 по этим направлениям смогут поступить около 2200 студентов.

При отборе проектов Сбер опирался на уже работающие и эффективные модели подготовки. В треке по искусственному интеллекту учитывался опыт программы AI360, реализуемой совместно с Яндексом. Основа для ИТ-направления — программа Высшей школы программной инженерии МФТИ, разработанная при участии Яндекса и МТС.

Сбер выступает не только в роли инвестора, но и как индустриальный партнёр — участвует в разработке содержания программ, в обучении преподавателей и формировании компетентностных моделей. В июле в очной программе приняли участие 230 преподавателей из 26 вузов. Они познакомились с потребностями ИТ-компаний и практиками подготовки студентов, включая использование платформы «Буткемп» и среды GitVerse.