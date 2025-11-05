Сбер запустил ИИ-помощник для налоговых вычетов

Сервис взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, созданной Сбером совместно с ФНС. Он анализирует транзакции клиента для выявления подходящих расходов. Возврат средств возможен за оплату спорта, образования, лечения, а также по финансовым продуктам банка — добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, ипотечным процентам и инвестициям через ИИС.

Если организация уже зарегистрирована на платформе, для получения вычета достаточно дать согласие на обработку данных. В противном случае помощник рассчитает возможную сумму возврата и предоставит инструкцию для самостоятельного оформления. В будущем появится функция голосования за подключение нужных компаний к платформе.

Новая система позволяет возвращать до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025 год. Максимальная сумма возврата по социальным вычетам может достигать 22 500 рублей за себя и 16 500 рублей за обучение каждого ребёнка.