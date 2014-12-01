Сбер запустил ИИ-помощника для расшифровки анализов

Сервис позволит пациентам бесплатно получать подробную интерпретацию показателей анализов с персональными рекомендациями. Для этого будет достаточно подключить соответствующую опцию при оформлении заказа. Система учитывает индивидуальные параметры человека: пол, возраст и референсные значения лаборатории.

Решение построено по микросервисной архитектуре, что обеспечивает стабильность работы и простоту масштабирования. Безопасность данных гарантируется полным соответствием требованиям законодательства о защите персональной информации.

Точность выводов обеспечивается многоуровневой системой проверки. Ответы анализируются ансамблем ИИ-агентов, а финальную модерацию проводят медицинские эксперты KDL. Только после этого подтвержденная информация поступает к пациенту.

Как отмечают разработчики, внедрение технологии позволит сократить время ожидания результатов и разгрузит врачей от рутинных консультаций. В прошлом году кол-центр лаборатории обработал более 48 тысяч запросов на расшифровку анализов.

Нейросетевая модель GigaChat, лежащая в основе решения, ранее успешно сдала экзамены по направлению «Лечебное дело» и семи медицинским специальностям в НМИЦ им. В. А. Алмазова.