СберМобайл и СберСтрахование запустили страховку экранов для детей

Акция приурочена к началу учебного года и предназначена для снижения непредвиденных расходов родителей в случае повреждения детского устройства. При наступлении страхового случая, например, если ребенок разобьет экран, будет произведена замена дисплея в авторизованном сервисном центре.

Для подключения услуги необходимо скачать приложение «Защита экрана смартфона», пройти регистрацию и провести онлайн-проверку целостности экрана. После этого можно оформить страховой полис. Бесплатная защита предоставляется на сумму 10 000 рублей, но при желании можно увеличить покрытие до 50 000 рублей за дополнительную плату.

Полис предусматривает франшизу в размере 20% от стоимости ремонта. Подключить услугу можно до 31 декабря 2025 года, но не ранее чем через 48 часов после активации тарифа СберKids. Для сохранения действия страховки необходимо поддерживать активность тарифного плана и не допускать его блокировки более чем на 30 дней.