СберМобайл напомнил об опции безлимитного интернета в своих тарифах

Опубликовано 01 октября 2025, 22:261 мин.
СберМобайл напомнил об опции безлимитного интернета в своих тарифахОпция «Неограниченные Гб»
Мобильный оператор СберМобайл напомнил абонентам о возможности пользоваться безлимитным интернетом в осенний период. С 1 сентября 2025 года для новых и действующих клиентов стала доступна опция «Неограниченные Гб», позволяющая пользоваться интернетом без ограничений по объему трафика.
Сервис позволяет смотреть фильмы и видеоролики, слушать музыку, пользоваться мессенджерами и любыми другими онлайн-сервисами без необходимости следить за остатком трафика. Подключение происходит через мобильное приложение СберБанк Онлайн или личный кабинет на сайте оператора в разделе «Услуги».
Опция доступна для тарифов с интернетом от 30 Гб, а также для тарифов «Для всех», «Соседи» и «Соседи+». Таким образом, пользователи могут добавить безлимитный интернет к существующему тарифу.