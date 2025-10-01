СберМобайл напомнил об опции безлимитного интернета в своих тарифах

Сервис позволяет смотреть фильмы и видеоролики, слушать музыку, пользоваться мессенджерами и любыми другими онлайн-сервисами без необходимости следить за остатком трафика. Подключение происходит через мобильное приложение СберБанк Онлайн или личный кабинет на сайте оператора в разделе «Услуги».

Опция доступна для тарифов с интернетом от 30 Гб, а также для тарифов «Для всех», «Соседи» и «Соседи+». Таким образом, пользователи могут добавить безлимитный интернет к существующему тарифу.