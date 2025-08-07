Родители всё чаще позволяют детям самостоятельно ходить в школу и на кружки уже с 8−9 лет. Для многих из них важно, чтобы ребёнок всегда мог быть на связи, и при этом был защищён от нежелательных звонков и опасного контента в интернете. Новая версия СберKids ориентирована именно на эти потребности.

Даже при нулевом балансе у ребёнка остаётся доступ к «Любимому номеру» — это может быть номер мамы, папы или бабушки. Также в тариф включён безлимитный доступ к мессенджерам и социальным сетям, чтобы родители могли всегда связаться с ребёнком.

Для защиты от нежелательных звонков в тариф встроен сервис «Хранитель», который автоматически отправляет подозрительные вызовы на голосовую почту. Кроме того, через приложение СберМобайла родители могут управлять доступом к мессенджерам и видео, ограничивая просмотр вредного контента.

Особенностью тарифа стал образовательный компонент. В приложении СберKids дети могут смотреть обучающие видео с блогерами, в которых рассказывается о деньгах, искусственном интеллекте и защите от мошенников. Также предусмотрены игры и задания с виртуальным помощником СберКотом, а дети могут вести собственный виртуальный кошелёк.

Ежемесячно в тариф включены 30 ГБ интернета, 300 минут звонков и 30 СМС по России. Подключить СберKids можно через сайт или мобильное приложение СберМобайла, а также в отделениях Сбера и через приложение СБОЛ.