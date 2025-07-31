СберМобайл стал первым федеральным оператором в Запорожской и Херсонской областях

Для подключения абонентам предлагается несколько способов — оформить физическую сим-карту можно в отделениях Сбера, заказать доставку курьером или получить сим-карту онлайн через сайт СберМобайла или мобильное приложение Сбербанка с подтверждением данных через «Госключ». Связь в новых регионах обеспечивается с использованием инфраструктуры партнёра — оператора «МирТелеком», входящего в Группу компаний «Миранда-медиа». Меморандум о сотрудничестве был подписан осенью 2024 года.

Абоненты могут получить новый номер или перейти к СберМобайлу с сохранением текущего номера. При переходе оператор ежемесячно удваивает пакет гигабайтов мобильного интернета из тарифа. В новых регионах доступны все дополнительные опции СберМобайла, включая оплату услуг бонусами «Спасибо» и бесплатную услугу «Хранитель» для защиты от мошеннических и спам-звонков.

По итогам первой половины 2025 года общее число абонентов в сетях, обслуживаемых партнёрами СберМобайла, превысило два миллиона.