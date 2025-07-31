В России
Опубликовано 31 июля 2025, 13:36
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СберМобайл стал первым федеральным оператором в Запорожской и Херсонской областях

Новые регионы подключены к сети с поддержкой партнёров
Виртуальный мобильный оператор СберМобайл расширил зону своего покрытия и стал первым российским федеральным оператором на территории Запорожской и Херсонской областей. Теперь жители этих регионов могут пользоваться услугами связи оператора наравне с остальными регионами России.
СберМобайл стал первым федеральным оператором в Запорожской и Херсонской областях

© СберМобайл

Для подключения абонентам предлагается несколько способов — оформить физическую сим-карту можно в отделениях Сбера, заказать доставку курьером или получить сим-карту онлайн через сайт СберМобайла или мобильное приложение Сбербанка с подтверждением данных через «Госключ». Связь в новых регионах обеспечивается с использованием инфраструктуры партнёра — оператора «МирТелеком», входящего в Группу компаний «Миранда-медиа». Меморандум о сотрудничестве был подписан осенью 2024 года.

Абоненты могут получить новый номер или перейти к СберМобайлу с сохранением текущего номера. При переходе оператор ежемесячно удваивает пакет гигабайтов мобильного интернета из тарифа. В новых регионах доступны все дополнительные опции СберМобайла, включая оплату услуг бонусами «Спасибо» и бесплатную услугу «Хранитель» для защиты от мошеннических и спам-звонков.

По итогам первой половины 2025 года общее число абонентов в сетях, обслуживаемых партнёрами СберМобайла, превысило два миллиона.

Источник:СберМобайл
Автор:Булат Кармак
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