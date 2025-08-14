СберТех обеспечит безопасное управление данными адвокатуры России

В России
Система управления базами данных Platform V Pangolin DB от СберТеха станет основой для Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). Решение будет обрабатывать данные более чем для 110 тысяч пользователей системы.
Федеральная палата адвокатов выбрала российскую разработку после оценки рыночных предложений. Ключевыми критериями стали возможность работы с большими массивами информации и соответствие требованиям безопасности. Platform V Pangolin DB, основанная на PostgreSQL, включает более 80 улучшений для повышения производительности и защиты данных.

Важным фактором выбора стало наличие у системы сертификата ФСТЭК России. Это позволяет КИС АР интегрироваться с государственными информационными системами, включая базы судов и правоохранительных органов.

Переход на новую платформу прошёл незаметно для пользователей. Система сохранила полную функциональность во время и после миграции.

