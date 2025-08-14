СберТех обеспечит безопасное управление данными адвокатуры России

Опубликовано 14 августа 2025, 23:331 мин.
СберТех обеспечит безопасное управление данными адвокатуры РоссииСистема будет обслуживать более 110 тысяч пользователей
Система управления базами данных Platform V Pangolin DB от СберТеха станет основой для Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). Решение будет обрабатывать данные более чем для 110 тысяч пользователей системы.
© Ferra.ru
Федеральная палата адвокатов выбрала российскую разработку после оценки рыночных предложений. Ключевыми критериями стали возможность работы с большими массивами информации и соответствие требованиям безопасности. Platform V Pangolin DB, основанная на PostgreSQL, включает более 80 улучшений для повышения производительности и защиты данных.
Важным фактором выбора стало наличие у системы сертификата ФСТЭК России. Это позволяет КИС АР интегрироваться с государственными информационными системами, включая базы судов и правоохранительных органов.
Переход на новую платформу прошёл незаметно для пользователей. Система сохранила полную функциональность во время и после миграции.