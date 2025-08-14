СберТех обеспечит безопасное управление данными адвокатуры России

Федеральная палата адвокатов выбрала российскую разработку после оценки рыночных предложений. Ключевыми критериями стали возможность работы с большими массивами информации и соответствие требованиям безопасности. Platform V Pangolin DB, основанная на PostgreSQL, включает более 80 улучшений для повышения производительности и защиты данных.

Важным фактором выбора стало наличие у системы сертификата ФСТЭК России. Это позволяет КИС АР интегрироваться с государственными информационными системами, включая базы судов и правоохранительных органов.

Переход на новую платформу прошёл незаметно для пользователей. Система сохранила полную функциональность во время и после миграции.