В России
Опубликовано 03 сентября 2025, 23:46
1 мин.

Сбертех запустил грантовую программу для авторов open source-проектов

Программа «Код без границ»
Сбертех совместно с облачным провайдером Cloud.ru и IT-сообществом Хабр запустила грантовую программу «Код без границ» для поддержки авторов open source-проектов. Инициатива направлена на развитие открытых технологий в России.
Сбертех запустил грантовую программу для авторов open source-проектов

© Ferra.ru

Участники смогут представить свои проекты в четырех номинациях: «AI-инновации», «Наука и образование без границ», «Для всех и каждого» и «Разработка для разработчиков». Победители получат денежные гранты, облачные ресурсы и доступ к профессиональному сообществу для развития своих проектов.

Обязательным условием участия является размещение кода на российской платформе GitVerse. Этот сервис позволяет бесплатно публиковать репозитории, автоматизировать процессы разработки и использовать AI-ассистента для рутинных задач. Размещение в России обеспечивает стабильный доступ к коду для отечественных пользователей.

Прием заявок продлится с 3 сентября по 31 октября 2025 года. Экспертный отбор проектов запланирован на ноябрь, а объявление результатов состоится в декабре. Подробная информация о правилах участия доступна на сайте организаторов.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#IT
,
#технологии