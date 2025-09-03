Сбертех запустил грантовую программу для авторов open source-проектов

Участники смогут представить свои проекты в четырех номинациях: «AI-инновации», «Наука и образование без границ», «Для всех и каждого» и «Разработка для разработчиков». Победители получат денежные гранты, облачные ресурсы и доступ к профессиональному сообществу для развития своих проектов.

Обязательным условием участия является размещение кода на российской платформе GitVerse. Этот сервис позволяет бесплатно публиковать репозитории, автоматизировать процессы разработки и использовать AI-ассистента для рутинных задач. Размещение в России обеспечивает стабильный доступ к коду для отечественных пользователей.

Прием заявок продлится с 3 сентября по 31 октября 2025 года. Экспертный отбор проектов запланирован на ноябрь, а объявление результатов состоится в декабре. Подробная информация о правилах участия доступна на сайте организаторов.