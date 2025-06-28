Сборная России взяла серебро на олимпиаде по кибербезопасности

Всего российская сборная завоевала три золотых медали, три серебряных и две бронзовые. К олимпиаде команду готовили специалисты Центрального университета и «Лаборатории Касперского». Сборную готовили на базе Центрального университета и очно, и в онлайн-формате.

Как отмечается, развитие олимпиадного движения — ключевое направление работы ВУЗа.

«Мы очень гордимся отличными результатами наших ребят на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности. <…> Для нас это не первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба — в прошлом году мы успешно подготовили победителей столь же престижной Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Тогда наша команда обошла участников из 39 стран, став безоговорочным победителем», — рассказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.