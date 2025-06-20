Сеченовский университет и Сбер создадут приложение для контроля веса

Будущий сервис будет использовать нейросетевую платформу GigaChat и предоставлять пользователям персонализированные рекомендации по снижению веса. Медицинскую часть проекта курируют Сеченовский университет и НМИЦ терапии и профилактической медицины, а техническую реализацию обеспечивает Сбер. Поддержку оказывает Минздрав России.

По оценкам, более 40 миллионов россиян страдают от ожирения. Это состояние связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, респираторных нарушений и онкологии. Кроме того, избыточный вес часто приводит к психологическим трудностям — снижению самооценки и депрессии.

Приложение будет мотивировать пользователей на изменение образа жизни, предоставляя им советы, основанные на индивидуальных данных, а также проактивную поддержку.

Сеченовский университет активно применяет ИИ в медицине — от 3D-моделирования операций до диагностики рака и анализа ЭКГ. Как отметил проректор по научно-технологическому развитию университета Вадим Тарасов, вуз сегодня реализует около 20 проектов с использованием искусственного интеллекта.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, подчеркнул, что совместная работа позволит внедрить подходы персонализированной медицины и повысить качество жизни пользователей.

Приложение планируется к запуску в августе 2025 года.