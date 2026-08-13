В России
Опубликовано 13 августа 2026, 03:55
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Сеченовский университет оценил эффективность схем вакцинации от кори

Раннее введение первой дозы показало лучшие результаты
Исследователи Сеченовского университета разработали агент-ориентированную модель для воспроизведения эпидемического процесса при кори и оценки долгосрочной эффективности различных схем вакцинации. Модель учитывает демографию, миграцию, возрастные контакты, материнский и поствакцинальный иммунитет — факторы, которые компартментальные модели не способны охватить.
Сеченовский университет оценил эффективность схем вакцинации от кори
© Mufid Majnun / Unsplash

Исследователи сравнили три сценария: стандартную двухдозовую вакцинацию (в 12 месяцев и 6 лет), схему с первой дозой в 9 месяцев и второй в 6 лет, а также вариант с дополнительной бустерной дозой в 18 лет. Наиболее эффективным оказался сценарий с ранним введением первой дозы: среднемноголетняя заболеваемость оказалась в 2,5 раза ниже, а пиковая — вдвое ниже по сравнению со стандартной схемой. Межэпидемический интервал увеличился с 5,75 до 6,12 года, также снизилась заболеваемость среди детей младше года и взрослых старше 18 лет. Бустерная доза в 18 лет значимого эффекта не показала.

По словам академика РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николая Брико, результаты исследования помогут системе здравоохранения обеспечить более устойчивое снижение заболеваемости корью. Модель особенно ценна для сравнительной оценки альтернативных календарей вакцинации в долгосрочной перспективе.

«Сравнительное исследование эффективности различных сценариев иммунопрофилактики кори — важная научно-практическая задача. Результаты, полученные командой исследователей кафедры эпидемиологии и доказательной медицины, помогут системе здравоохранения обеспечить более значимое и устойчивое снижение заболеваемости корью», — рассказал академик.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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