Сеченовский университет оценил эффективность схем вакцинации от кори

Исследователи сравнили три сценария: стандартную двухдозовую вакцинацию (в 12 месяцев и 6 лет), схему с первой дозой в 9 месяцев и второй в 6 лет, а также вариант с дополнительной бустерной дозой в 18 лет. Наиболее эффективным оказался сценарий с ранним введением первой дозы: среднемноголетняя заболеваемость оказалась в 2,5 раза ниже, а пиковая — вдвое ниже по сравнению со стандартной схемой. Межэпидемический интервал увеличился с 5,75 до 6,12 года, также снизилась заболеваемость среди детей младше года и взрослых старше 18 лет. Бустерная доза в 18 лет значимого эффекта не показала.

По словам академика РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николая Брико, результаты исследования помогут системе здравоохранения обеспечить более устойчивое снижение заболеваемости корью. Модель особенно ценна для сравнительной оценки альтернативных календарей вакцинации в долгосрочной перспективе.

«Сравнительное исследование эффективности различных сценариев иммунопрофилактики кори — важная научно-практическая задача. Результаты, полученные командой исследователей кафедры эпидемиологии и доказательной медицины, помогут системе здравоохранения обеспечить более значимое и устойчивое снижение заболеваемости корью», — рассказал академик.