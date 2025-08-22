Сеченовский университет создаст безопасное обезболивающее без привыкания

Исходную молекулу вещества создали исследователи из Тихоокеанского института биоорганической химии и Дальневосточного федерального университета. В основе разработки лежит пептид, выделенный из морской анемоны. Специалисты Сеченовского Университета займутся совершенствованием технологии производства и примут участие в доклинических и клинических испытаниях.

Опытное промышленное производство планируется организовать на площадке Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат относится к модуляторам ванилоидных рецепторов TRPV1, которые связаны с развитием болевых синдромов. Он также обладает противовоспалительным и гипотермическим эффектами.

По завершении первого этапа доклинических исследований была подтверждена эффективность и безопасность вещества. Сейчас ведется подготовка документации для получения разрешения на клинические испытания. Если они пройдут успешно, новое средство может быть применено для помощи онкологическим больным и пациентам после операций.