Семь руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер вошёл в номинацию «Высший руководитель». Он отвечает за федеральные онлайн-издания «Лента.ру», «Газета.Ru» и «Чемпионат», а также ряд тематических медиаактивов. Под его управлением СМИ стабильно входят в рейтинг самых цитируемых СМИ Рунета.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co и исполнительный директор портала «Рамблер», также была отмечена в номинации «Высший руководитель». Под её руководством портал прошёл перезапуск, став первым в России LLM-порталом с индивидуализированным пользовательским опытом, включая мини-сервисы и взаимодействие с искусственным интеллектом. Перезапуск увеличил вовлечённость аудитории и время, проводимое на сайте.

Управляющий директор портала «Рамблер» Вероника Колодько возглавила рейтинг «Директора по цифровой трансформации» в категории «Медиабизнес». Она оптимизировала командные процессы, внедрила Agile и CI/CD, что позволило удвоить частоту релизов и ускорить запуск новых функций.

Директор по внешним коммуникациям Виктория Джигкаева заняла третье место среди директоров по связям с общественностью, а директор по кибербезопасности Евгений Руденко вновь оказался первым в своей номинации.

Владимир Тодоров, бывший главный редактор «Ленты.ру», занял второе место в номинации «Директора по развитию». Под его руководством «Лента.ру» и «Газета.Ru» укрепили позиции среди цитируемых СМИ, выпустили резонансные спецпроекты и увеличили аудиторию в соцсетях и мессенджерах.

Антон Бельчиков, директор по маркетингу «Афиши», попал в рейтинг «Директора по маркетингу», заняв второе место. Он усилил продвижение билетного сервиса и способствовал возрождению культурного события Пикник Афиши.