Серийные поставки вертолетов «Ансат» с российским двигателем начнутся в 2027 году

Опубликовано 25 сентября 2025, 20:361 мин.
Серийные поставки вертолетов «Ансат» с российским двигателем начнутся в 2027 годуВертолеты будут оснащены отечественным двигателем ВК-650
Серийные поставки вертолётов «Ансат» с отечественным двигателем ВК-650 планируется начать в 2027 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что сертификационные испытания импортозамещённой модели должны завершиться в следующем году. Новая модификация создана на базе вертолёта «Ансат-М», сертифицированного в 2022 году.
© «Вертолеты России»
Лётные характеристики позволяют преодолевать без дозаправки расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800 километров. «Ансат» способен выполнять полёты в широком температурном диапазоне — от -45 до +50 градусов Цельсия — и в высокогорных условиях.
Вертолёты этого типа отличаются высокой манёвренностью и обладают самой вместительной кабиной в своём классе. Эти качества делают их подходящими для работы в условиях плотной городской застройки и решения различных авиационных задач.