Серийные поставки вертолетов «Ансат» с российским двигателем начнутся в 2027 году

Лётные характеристики позволяют преодолевать без дозаправки расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800 километров. «Ансат» способен выполнять полёты в широком температурном диапазоне — от -45 до +50 градусов Цельсия — и в высокогорных условиях.

Вертолёты этого типа отличаются высокой манёвренностью и обладают самой вместительной кабиной в своём классе. Эти качества делают их подходящими для работы в условиях плотной городской застройки и решения различных авиационных задач.