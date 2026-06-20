В России
Опубликовано 20 июня 2026, 15:40
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Сервис «Госуслуг» по проверке SIM-карт за год использовали 200 млн раз

За это же время заблокировано почти 2 млн номеров
С момента запуска сервиса «SIM-карты» на «Госуслугах» в апреле 2025 года им воспользовались 200 млн россиян. За этот период заблокировано около 2 млн абонентских номеров, оформленных на граждан. Кроме того, самозапрет на заключение договоров мобильной связи оформили 1,8 млн человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал эти цифры доказательством эффективности мер против мошенников.
Сервис «Госуслуг» по проверке SIM-карт за год использовали 200 млн раз

© Ferra.ru

Сервис позволяет каждому проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на его имя, и при необходимости заблокировать подозрительные номера. По словам Володина, популярность инструмента показывает, что люди активно используют новые механизмы контроля. Блокировка почти 2 млн номеров за год подтверждает, что проблема «серых» SIM-карт остаётся острой, и граждане готовы защищать себя от нежелательных звонков и мошенничества.

С 1 сентября 2025 года на «Госуслугах» или в МФЦ можно также установить самозапрет на оформление новых договоров связи от своего имени. Этой опцией уже воспользовались 1,8 млн человек. Володин подчеркнул, что востребованность этих инструментов говорит о правильности выбранного курса на усиление защиты граждан в цифровой среде. Меры, по его мнению, доказали свою эффективность и будут развиваться дальше.

«Введённые нормы способствуют защите людей от мошенников, снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров», — подчеркнул Володин.

Источник:Вячеслав Володин
Автор:Андрей Кадуков
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