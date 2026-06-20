Сервис «Госуслуг» по проверке SIM-карт за год использовали 200 млн раз

Сервис позволяет каждому проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на его имя, и при необходимости заблокировать подозрительные номера. По словам Володина, популярность инструмента показывает, что люди активно используют новые механизмы контроля. Блокировка почти 2 млн номеров за год подтверждает, что проблема «серых» SIM-карт остаётся острой, и граждане готовы защищать себя от нежелательных звонков и мошенничества.

С 1 сентября 2025 года на «Госуслугах» или в МФЦ можно также установить самозапрет на оформление новых договоров связи от своего имени. Этой опцией уже воспользовались 1,8 млн человек. Володин подчеркнул, что востребованность этих инструментов говорит о правильности выбранного курса на усиление защиты граждан в цифровой среде. Меры, по его мнению, доказали свою эффективность и будут развиваться дальше.

«Введённые нормы способствуют защите людей от мошенников, снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров», — подчеркнул Володин.