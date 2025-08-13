Сервис Ultima Яндекс Маркета запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику»

Функция возврата «по клику» дает возможность вернуть неподошедший товар в удобное время без визита в пункт приема. Для этого покупатель загружает фото товара в приложение и выбирает соответствующий способ возврата. Курьер приедет, проверит товар, упакует его в защитный пакет и отвезет обратно.

Дополнительно услуга совмещена с заказом продуктов из Лавки: курьер может одновременно привезти продукты и забрать товар для возврата. Такая опция сейчас доступна в Москве и Санкт-Петербурге в зонах, где работают дарксторы. Время работы сервиса совпадает с графиком ближайшего даркстора, который можно узнать в приложении.

Обе услуги бесплатны для пользователей Ultima.