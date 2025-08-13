В России
Опубликовано 13 августа 2025, 15:20
1 мин.

Сервис Ultima Яндекс Маркета запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику»

Услуги доступны в Москве и Петербурге
Сервис Ultima Яндекс Маркет расширил функционал, запустив для клиентов экспресс-доставку и возможность возврата товаров «по клику». Новые опции уже работают в ряде регионов и будут постепенно охватывать больше городов.
Сервис Ultima Яндекс Маркета запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику»

© Яндекс Маркет

Экспресс-доставка позволяет получить заказ в среднем за три часа. На старте она доступна покупателям в Москве и Московской области при заказе товаров из концепт-сторов Odyssey, Leform, NUW и Studio Slow. В дальнейшем планируется подключение других магазинов-партнёров и расширение географии. Доставку осуществляет отдельная команда курьеров, прошедших подготовку для работы с заказами премиального сегмента.

Сервис Ultima Яндекс Маркета запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику»

© Яндекс Маркет

Функция возврата «по клику» дает возможность вернуть неподошедший товар в удобное время без визита в пункт приема. Для этого покупатель загружает фото товара в приложение и выбирает соответствующий способ возврата. Курьер приедет, проверит товар, упакует его в защитный пакет и отвезет обратно.

Дополнительно услуга совмещена с заказом продуктов из Лавки: курьер может одновременно привезти продукты и забрать товар для возврата. Такая опция сейчас доступна в Москве и Санкт-Петербурге в зонах, где работают дарксторы. Время работы сервиса совпадает с графиком ближайшего даркстора, который можно узнать в приложении.

Обе услуги бесплатны для пользователей Ultima.

Источник:Яндекс
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#Яндекс
,
#Яндекс.Маркет