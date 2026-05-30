Сети 5G в России могут заработать после принятия решений по их использованию

«Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения — они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом», — уточнили газете в Минцифры.

Россияне переход на более быструю связь не почувствуют, поскольку у операторов пока нет специального оборудования для работы в новом диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Так, на устройствах может высветиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется сопоставимой с нынешними показателями. «Известия» также отмечают, что операторам могут разрешить использовать частоты, которые ранее были выделены для 2G, 3G и LTE, в рамках механизма технологической нейтральности.

Согласно проекту ГКРЧ, запуск услуг 5G в городах с населением более 1 миллиона человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года. Услуги 5G должны использовать российское оборудование с постепенным увеличением его доли: к концу 2027 года — не менее 1%, к 2030 году — 50%, а к 2031 году — 100%. К концу года связь 5G должна появиться в четырех региональных центрах, в следующем — в 16, а к 2030 году — в 40 городах, к 2035 году — в 84.