Севастопольские специалисты будут искать причины взрывов на угольных шахтах

В ходе обсуждений специалисты рассмотрели возможные направления для будущих исследований и учебных программ, после чего заключили договорённости о совместной работе. Основные направления их деятельности включают исследования причин взрывов на шахтах и разработку мер по их предотвращению, создание технологий машинного зрения, а также ИИ для мониторинга сетей электроснабжения, разработка передовых сенсорных технологий и беспроводных систем передачи энергии и многое другое.

Уже проведены первые встречи, и ведётся подготовка к публикации совместных научных работ.

«Установлены научные контакты с учёными Ляонинского технического университета. Достигнуты предварительные договорённости о заключении договора о сотрудничестве, представлении информации, договорённости о проведении совместных работ, направленных на создание научной основы для подачи заявок на совместные проекты», — сказано в сообщении пресс-службы СевГУ.