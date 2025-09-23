«Северсталь» обзавелась собственным генеративным ИИ для решения рабочих задач

Этот ИИ способен генерировать и анализировать текстовую информацию, интегрироваться с внутренними системами для поиска данных и анализа документов, а также осуществлять поиск информации в интернете. Платформа помогает проверять и улучшать различные виды контента, такие как отчёты и презентации, а также проводить анализ больших объёмов данных.

Сотрудники могут настраивать своих ИИ-ассистентов через интуитивно понятный интерфейс без необходимости обладать навыками программирования. Платформа позволяет использовать готовые модели для обработки текстов и изображений, включая функционал создания изображений и кода. В основе работы платформы лежат компоненты с открытым исходным кодом, а также модели ИИ, разработанные как российскими, так и международными специалистами.

Сейчас более 500 пользователей активно работают над 200 проектами, и платформа уже нашла применение в различных сферах деятельности компании: на производстве, в управлении персоналом, закупках, финансах и ремонте. В частности, система используется для обработки запросов в службу поддержки, ведения журнала собраний и анализа отчётов.