«Северсталь» запатентовала тоннель, который строят под дорогой без её перекрытия

Опубликовано 07 мая 2026, 16:451 мин.
«Северсталь» запатентовала тоннель, который строят под дорогой без её перекрытияПробок не будет
«Северсталь» совместно с «А-Мост» и «Сириус» получила патент на конструкцию тоннеля мелкого заложения. Её можно возводить под действующими магистралями без остановки движения. В основе — сварные восьмигранные трубы со спецсоединениями: они жёстче круглых, меньше деформируют насыпь и дорогу.
© Северсталь
Новая технология сокращает сроки строительства на 10% и экономит до 15% материалов. Особенность разработки — высокая жёсткость конструкций при контролируемой деформативности. Это позволяет снизить осадку грунта и не перекрывать движение, что критично для городов и оживлённых трасс.
Разработка уже прошла проверку технологических параметров и готова к практике. Заказчики получат меньше рисков, точное планирование и предсказуемый результат. В планах — пилотный проект и масштабирование. Технология подходит как для автомобильных, так и для железных дорог.