«Северсталь» запатентовала тоннель, который строят под дорогой без её перекрытия

Новая технология сокращает сроки строительства на 10% и экономит до 15% материалов. Особенность разработки — высокая жёсткость конструкций при контролируемой деформативности. Это позволяет снизить осадку грунта и не перекрывать движение, что критично для городов и оживлённых трасс.

Разработка уже прошла проверку технологических параметров и готова к практике. Заказчики получат меньше рисков, точное планирование и предсказуемый результат. В планах — пилотный проект и масштабирование. Технология подходит как для автомобильных, так и для железных дорог.