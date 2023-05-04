СhatGPT научили писать релизы на русском

PR-агентство ITCOMMS объявило о запуске 4 мая сервиса по генерации пресс-релизов, использующего искусственного интеллекта. В основе портала лежит разработанный компанией OpenAI чат-бот ChatGPT. Предполагается, что пользователи будут заполнять специальную форму на сайте, где детализируют аудиторию и тему послания. Пользователи получат на свою почту три варианта пресс-релиза. Время составления документов, заявляют в компании, составит от одного до двух дней.

В рамках сервиса доступно написание пресс-релизов на английском, а в будущем агентство планирует добавить казахский и узбекский.

ChatGPT – один из самых популярных чат-ботов в мире. В среднем в январе 2023 года сервис посещали 13 миллионов уникальных пользователей.