«Шереметьево» полностью перешло на российский софт для управления багажом

По данным «Ведомостей», решение уже работает: софт управляет перемещением трансферного багажа между терминальными комплексами. Гендиректор «Рексофта» Александр Егоров и замгендиректора по IT АО «МАШ» Дмитрий Ильин подтвердили информацию. Сумму контракта стороны не раскрывают, но эксперты оценивают подобные проекты в 350–700 млн рублей (от НИОКР до ввода в эксплуатацию).

Переход на российское ПО — часть стратегии импортозамещения в критической инфраструктуре. «Шереметьево» стал крупнейшим международным аэропортом России, полностью перешедшим на отечественное управление багажной логистикой. Это повышает независимость от зарубежных поставщиков и обеспечивает бесперебойную работу системы.