«Шереметьево» полностью перешло на российский софт для управления багажом

Опубликовано 16 июня 2026, 15:301 мин.
«Шереметьево» полностью перешло на российский софт для управления багажомСистема соединила северную и южную части аэропорта
Аэропорт «Шереметьево» перевёл управление багажной системой на отечественное программное обеспечение компании «Рексофт». Теперь транспортировка багажа между северными и южными терминалами полностью контролируется российским ПО. Стоимость проекта оценивается в 350–700 млн рублей.
По данным «Ведомостей», решение уже работает: софт управляет перемещением трансферного багажа между терминальными комплексами. Гендиректор «Рексофта» Александр Егоров и замгендиректора по IT АО «МАШ» Дмитрий Ильин подтвердили информацию. Сумму контракта стороны не раскрывают, но эксперты оценивают подобные проекты в 350–700 млн рублей (от НИОКР до ввода в эксплуатацию).
Переход на российское ПО — часть стратегии импортозамещения в критической инфраструктуре. «Шереметьево» стал крупнейшим международным аэропортом России, полностью перешедшим на отечественное управление багажной логистикой. Это повышает независимость от зарубежных поставщиков и обеспечивает бесперебойную работу системы.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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