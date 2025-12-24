Школьник из Королева получил от губернатора Подмосковья 3D-принтер для сборки экзоскелета

Школьник из Королева получил от губернатора Подмосковья 3D-принтер для сборки экзоскелетаВоробьев вручил сертификаты на личном приеме
© Пресс-служба Губернатора Московской области / Евгений Пронин
Особое внимание глава региона уделил инициативам молодёжи. Так, Роман Екимиани, одиннадцатиклассник из первой школы Королёва, представил свой проект. Увлекающийся робототехникой и программированием школьник разработал прототип экзоскелета для использования в спасательных операциях. Для создания полнофункциональной модели ему требовался 3D-принтер, пишет 360.ru.
Губернатор вручил Роману сертификат на приобретение этого оборудования. Андрей Воробьёв также отметил важность поддержки со стороны родителей, которые помогают детям реализовывать такие технические проекты. По словам отца школьника, работа над экзоскелетом должна быть завершена в начале следующего года для представления на всероссийской олимпиаде.
На приёме также решались вопросы благоустройства. Жители деревни Буняково в Домодедове попросили обустроить тротуар и освещение на 650-метровом участке дороги до железнодорожной станции. Воробьёв поручил завершить работы здесь к 15 июня 2026 года.
Ещё одно поручение касалось реконструкции спортивной школы олимпийского резерва в Клину. Из-за геологических сложностей сроки сдачи объекта, где занимаются около 2.5 тысячи детей, сдвинулись до конца 2026 года. Губернатор дал задание постараться ускорить работы к сентябрю.
Кроме того, Воробьёв вручил сертификат на фитотрон «Агро-2» для Малинской школы в Ступине. Это оборудование, камера для выращивания растений с регулируемой температурой, влажностью и освещением, необходимо ученикам агроклассов для исследований.