Школьник из Королева получил от губернатора Подмосковья 3D-принтер для сборки экзоскелета

Особое внимание глава региона уделил инициативам молодёжи. Так, Роман Екимиани, одиннадцатиклассник из первой школы Королёва, представил свой проект. Увлекающийся робототехникой и программированием школьник разработал прототип экзоскелета для использования в спасательных операциях. Для создания полнофункциональной модели ему требовался 3D-принтер, пишет 360.ru.

Губернатор вручил Роману сертификат на приобретение этого оборудования. Андрей Воробьёв также отметил важность поддержки со стороны родителей, которые помогают детям реализовывать такие технические проекты. По словам отца школьника, работа над экзоскелетом должна быть завершена в начале следующего года для представления на всероссийской олимпиаде.