Школьник из технопарка «Альтаир» придумал, как ускорить задний ход танка Т-90М

Существующая проблема Т-90М — слишком медленный задний ход: 15 км/ч при максимальной передней скорости 70 км/ч. Школьник спроектировал коробку передач с двумя рядами шестерён и диском сцепления между ними, создав повышенную передачу. Пластиковый макет, напечатанный на 3D-принтере, подтвердил работоспособность идеи.

В планах изобретателя доработать конструкцию, уменьшить вес и габариты, чтобы её можно было установить на реальную технику.