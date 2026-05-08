Школьник из технопарка «Альтаир» придумал, как ускорить задний ход танка Т-90М

Опубликовано 08 мая 2026, 14:00
Школьник из технопарка «Альтаир» придумал, как ускорить задний ход танка Т-90МС 15 до 40 км/ч
Выпускник Детского технопарка «Альтаир» при РТУ МИРЭА, 10-классник Иван Паршин, разработал модернизированную коробку передач для танка Т-90М «Прорыв». Он добавил в конструкцию реверсивную систему, которая позволила поднять скорость заднего хода с 15 до 40 км/ч.
© Пресс-служба РТУ МИРЭА
Существующая проблема Т-90М — слишком медленный задний ход: 15 км/ч при максимальной передней скорости 70 км/ч. Школьник спроектировал коробку передач с двумя рядами шестерён и диском сцепления между ними, создав повышенную передачу. Пластиковый макет, напечатанный на 3D-принтере, подтвердил работоспособность идеи.
В планах изобретателя доработать конструкцию, уменьшить вес и габариты, чтобы её можно было установить на реальную технику.