Школьники из России завоевали три золотых медали Международной химической олимпиады

Все участники российской сборной получили медали прошедшей в Цюрихе 55-й Международной химической олимпиады, состоявшей из теоретического и практического туров.

Золото завоевали Никита Перов из казанского лицея № 131, Сергей Росляков из Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и Вадим Харисов из уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната, а серебро — Алексей Михеев из Алтайской средней общеобразовательной школы № 2 (село Алтайское Алтайского края).

Сборная была сформирована по итогам сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии. Руководителей сборной стал профессор химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Вадим Еремин.

Ранее Перов, Харисов и Росляков завоевали золотые медали Международной Менделеевской олимпиады по химии в Астане.